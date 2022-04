Atelier «Fabrication d’une pâte à tartiner et limonade» Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Atelier «Fabrication d’une pâte à tartiner et limonade» Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos, 18 mai 2022, Wattrelos. Atelier «Fabrication d’une pâte à tartiner et limonade»

Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos, le mercredi 18 mai à 15:00

Inscription obligatoire sur la plate-forme : [https://familleszerodechet.fr](https://familleszerodechet.fr) Renseignements : 03.20.65.51.21 ou wattreloszerodechet@ville- wattrelos.fr

Gratuit

Fait maison Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos 96 rue François Mériaux Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T15:00:00 2022-05-18T16:30:00

