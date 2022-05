ATELIER FABRICATION D’UNE ÉTAGÈRE Quelaines-Saint-Gault, 20 mai 2022, Quelaines-Saint-Gault.

ATELIER FABRICATION D’UNE ÉTAGÈRE Lieu-dit Les Grandes Vignes Atelier Mayenne Quelaines-Saint-Gault

EUR 60 60 Envie d’apprendre à travailler le bois à partir d’une planche brute en massif ou envie de créer des objets uniques et personnels, bienvenue à Atelier Mayenne.

C’est un atelier partagé dédié à l’artisanat pour faire soi même et avec les outils spécifiques et un accompagnement.

Le vendredi 20 mai et le dimanche 12 juin : fabrication d’une grande étagère en bois local à partir de la planche brute et en assemblage mi bois

Bienvenue à Atelier Mayenne : un lieu dédié à l’artisanat, un atelier partagé pour échanger et partager nos savoir-faire, découvrir, s’initier ou se perfectionner au travail manuel.

ateliermayenne@gmail.com +33 6 70 02 82 58 https://www.ateliermayenne.com/

