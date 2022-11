Atelier : « Fabrication d’une couronne de Noël avec des éléments de la nature » Sadirac Sadirac Catégories d’évènement: Gironde

Atelier : « Fabrication d'une couronne de Noël avec des éléments de la nature »
Sadirac, 4 décembre 2022

23 route de Créon Maison du Patrimoine Naturel Sadirac Gironde

2022-12-04 15:00:00 – 2022-12-04 17:00:00

Gironde EUR À l’aide de matériaux de la nature, nous fabriquerons une couronne végétale pour décorer vos portes, ou vos têtes. Cet atelier (début à 15 h) se tiendra à la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais. À l’aide de matériaux de la nature, nous fabriquerons une couronne végétale pour décorer vos portes, ou vos têtes. Cet atelier (début à 15 h) se tiendra à la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais. Terre & Océan Terre & Océan

