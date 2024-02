ATELIER FABRICATION D’UN NICHOIR À CAP LOIRE CAP LOIRE Mauges-sur-Loire, jeudi 24 octobre 2024.

ATELIER FABRICATION D’UN NICHOIR À CAP LOIRE CAP LOIRE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Fabriquez un nichoir avec des éléments naturels à Cap Loire à Montjean-sur-Loire !

C’est l’automne et nos petits oiseaux se couvrent de duvet pour être parés pour l’hiver. C’est aussi la meilleure période pour fabriquer un nichoir pour leur offrir un endroit douillet pour se protéger du froid. Avec quelques brins d’osier, de la mousse et de longues tiges d’herbe, concevez le plus confortable des abris pour passer un hiver au chaud !

Ce parc de découverte vous plonge dans l’univers du plus long fleuve de France. Vivez la vie d’un marinier en explorant CAP LOIRE, son musée interactif, son grand parc arboré et ses bateaux dont le Cap Vert, classé Monument Historique. Une véritable immersion ligérienne

Places limitées. Sur réservation.

Animation familiale adaptée aux enfants à partir de 8 ans.

Tarif incluant l’animation et l’entrée au parc. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-24 16:00:00

fin : 2024-10-24 17:00:00

CAP LOIRE 20 Rue d’Anjou

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@caploire.fr

L’événement ATELIER FABRICATION D’UN NICHOIR À CAP LOIRE Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2024-02-05 par eSPRIT Pays de la Loire