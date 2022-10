Atelier – Fabrication d’un hôtel à insectes Laurière Laurière Catégorie d’évènement: Laurière

2022-10-22 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-22 16:00:00 16:00:00 Salle des jeunes Haute-Vienne Laurière Samedi 22 octobre à 14h, salle des Jeunes (route de Saint-Goussaud). Les Amis du lac du Pont-à-l ‘Age

07 68 79 07 52. Venez fabriquer un abri pour les coccinelles et les abeilles ! Atelier gratuit et ouvert aux plus petits comme aux plus grands. Matériaux et outils fournis sur place par l’association. Salle des jeunes Laurière

