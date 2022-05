Atelier fabrication d’un droïde Maison du Volcan Catégorie d’évènement: La Réunion

Atelier fabrication d'un droïde

Maison du Volcan, le samedi 14 mai à 18:00

Dans cet atelier créatif, les participants auront pour mission de rassembler les plans de chaque partie d’un droïde mécanicien de type DUM et de le fabriquer. Les participants doivent résoudre des énigmes, répondre à des quiz afin de gagner les 8 plans du droide mécanicien. Une fois tous les plans récupérés, ils réalisent un atelier de découpage/collage du droïde en format papier. Enfin ils le scannent dans une machine qui fabrique le droïde mécano. Mission accomplie !

Entrée libre. Durée : 30 min environ.

Ta mission : résoudre des énigmes pour rassembler les plans de chaque partie d’un droïde Maison du Volcan RN3, Tampon (Le), Réunion La Réunion

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Lieu Maison du Volcan Adresse RN3, Tampon (Le), Réunion

Atelier fabrication d'un droïde Maison du Volcan 2022-05-14

