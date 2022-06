Atelier fabrication d’un déodorant naturel en binôme

Atelier fabrication d’un déodorant naturel en binôme, 9 août 2022, . Atelier fabrication d’un déodorant naturel en binôme



2022-08-09 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-09 Atelier fabrication d’un déodorant naturel Savon & Cosmeto. A partir de 10 ans. L’atelier se fera en binôme.Tous les participants repartiront avec leur production et la recette du déodorant. Résa obligatoire Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville