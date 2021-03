Paris Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly Paris ATELIER : FABRICATION D’UN CACHE POT Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 14h à 18h

payant

Réalisation d’un cache pot Dans le cadre de notre festival de l’Artisanat, initiez vous aux techniques de la céramique. Ariella Merkado, artiste aux multiples talents enseigne cet art depuis plus de vingt ans. Durant l’atelier vous réalisez un cache pot décoratif en argile , à suspendre ou à exposer comme bon vous semble! Vos créations seront ensuite cuites à l’atelier et vous pourrez venir les récupérer la semaine suivante. Samedi 17 avril 2021

14h-18h 3€ enfant

5€ adulte

8 : Montgallet (211m) 6 : Dugommier (385m)

Contact :CPA Bessie Smith 0140020660 reuilly@claje.asso.fr https://claje.asso.fr/ https://fr-fr.facebook.com/centrereuilly/

CLAJE

