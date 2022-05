Atelier “Fabrication d’un avion” à destination des enfants Musée Michelet Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Comme les soldats pendant la Première Guerre mondiale, avec des matériaux récupérés (carton, plastique, mousse), les enfants pourront fabriquer un avion. De 18h à 19h – De 20h à 21h. Sur réservation au 05.55.74.06.08 dans la limite de 10 enfants par atelier. Durée de l’atelier : 1h.

