ATELIER FABRICATION D'INSTRUMENTS EN RECUP' avec Larsene et la bibliothèque de Bègles Terre Sud, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Bègles.

Terre Sud, le vendredi 23 juillet à 16:00

Le vendredi 23 juillet, Larsene et la bibliothèque de Bègles s’invitent au village nomade de l’Estey dans le quartier de Terre Sud à Bègles ! Au programme : Atelier de fabrication d’instruments de musique en récup’ pour toute la famille, suivi d’une lecture de conte avec la bibliothèque de Bègles.

Gratuit, ouvert à tous , renseignements auprès du Centre Social et Culturel de l’Estey

Venez fabriquer et décorer vos propres instruments en récup’ Terre Sud Rue Louis-Denis Mallet Bègles Hourcade Gironde

2021-07-23T16:00:00 2021-07-23T19:00:00

