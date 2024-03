Atelier fabrication d’instruments avec Talacatak Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, samedi 22 juin 2024.

Le samedi 22 juin 2024

de 14h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Fabriquez votre instrument de musique à partir de déchets du quotidien.

C’est la fête de la musique : la bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz vous invite à créer votre instrument !

L’atelier TALAfabric’ propose la fabrication d’instruments de musique par le réemploi de

déchets, parmi lesquels des instruments à vents, à cordes, à percussions ou encore de bruitages. A partir de déchets quotidiens, nous aboutissons à des instruments de musique amusant, esthétiques et tellement astucieux !

A

la rencontre de la musique, de l’écologie et de l’artisanat, il

transmet de nombreuses trouvailles et invite au

partage intergénérationnel.

Outre les temps de fabrication, des moments de partages musicaux permettent de se familiariser avec l’usage des instruments créés.

Ludique, il est ouvert à toutes et tous, sans aucun pré-requis nécessaire.

TALACATAK est une association de pédagogie environnementale et de création musicale et artistique. Investie

dans le domaine de l’éducation populaire, elle met en place et

intervient dans des projets culturels liant arts et environnements, à

partir du réemploi de déchets.

S’appuyant sur des matériaux récupérés et traités, 3 pôles d’activités sont

représentatifs de notre action artistique et environnementale :

•la pédagogie,

ouvrant à des ateliers d’arts-plastique et musicaux, de fabrication d’instruments, etc.;

•la musique,

comprenant les concerts « Talaroda » mais aussi l’apprentissage et la mise

en place d’un répertoire musical auprès du public avec les instruments

fabriqués (« Eco-Orchestre ») ;

•la vente

d’instruments conçus avec la réutilisation de matériaux de récup, valorisant la transformation et la gestion des déchets.

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020

Contact : +33140332601 bibliotheque.couronnes@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes

