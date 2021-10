Uzès Uzès Gard, Uzès Atelier – Fabrication dentifrice maison Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Atelier – Fabrication dentifrice maison 2021-10-06 16:30:00 16:30:00 – 2021-10-06 17:30:00 17:30:00 Café associatif "Les petites mains" 7 avenue Général Vincent

Uzès Gard

Uzès Gard Uzès Gard EUR 5 5 Le Café des Petites mains vous invite à un atelier à partir de 6 ans : goûter et fabrication de dentifrice maison naturel. Il faudra apporter 2 petits pots hermétiques à large goulot (petits pots de crème ou à confiture par exemple). lespetitesmainsuzes@gmail.com +33 4 66 81 19 40 https://www.lespetitesmainsuzes.com/ dernière mise à jour : 2021-09-29 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

