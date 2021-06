Montagna-le-Reconduit Montagna-le-Reconduit Jura, Montagna-le-Reconduit Atelier Fabrication de Tisane Montagna-le-Reconduit Montagna-le-Reconduit Catégories d’évènement: Jura

Montagna-le-Reconduit

Atelier Fabrication de Tisane Montagna-le-Reconduit, 19 juin 2021-19 juin 2021, Montagna-le-Reconduit. Atelier Fabrication de Tisane 2021-06-19 – 2021-06-19

Montagna-le-Reconduit Jura Montagna-le-Reconduit EUR 10 A partir de 8 ans

Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Porte du Jura

Tarif : 10 euros/pers

De 14h à 16h à Montagna-le-Reconduit tourisme@ccportedujura.fr +33 3 84 48 76 69 http://www.tourisme-portedujura.fr/ A partir de 8 ans

Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Porte du Jura

Tarif : 10 euros/pers

De 14h à 16h à Montagna-le-Reconduit

Détails Catégories d’évènement: Jura, Montagna-le-Reconduit Étiquettes évènement : Autres Lieu Montagna-le-Reconduit Adresse Ville Montagna-le-Reconduit lieuville 46.45855#5.38835