Atelier fabrication de Tank Drum Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Pierre-de-Frugie

Atelier fabrication de Tank Drum Saint-Pierre-de-Frugie, 30 avril 2022, Saint-Pierre-de-Frugie. Atelier fabrication de Tank Drum Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie

2022-04-30 09:30:00 – 2022-05-01 Lieu-dit Froidefon Ecocentre

Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne Saint-Pierre-de-Frugie EUR 230 L’atelier de fabrication de Tank Drum a pour objectif de vous initier à la

transformation d’une bouteille de gaz en un instrument de musique. L’atelier de fabrication de Tank Drum a pour objectif de vous initier à la

transformation d’une bouteille de gaz en un instrument de musique. +33 7 61 09 83 37 L’atelier de fabrication de Tank Drum a pour objectif de vous initier à la

transformation d’une bouteille de gaz en un instrument de musique. fabrik ethik FB

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Pierre-de-Frugie Autres Lieu Saint-Pierre-de-Frugie Adresse Lieu-dit Froidefon Ecocentre Ville Saint-Pierre-de-Frugie lieuville Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Departement Dordogne

Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-de-frugie/

Atelier fabrication de Tank Drum Saint-Pierre-de-Frugie 2022-04-30 was last modified: by Atelier fabrication de Tank Drum Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie 30 avril 2022 Dordogne Saint-Pierre-de-Frugie

Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne