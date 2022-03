Atelier fabrication de sirop de rose à la Roseraie de Morailles Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-vieil Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil

le mercredi 13 juillet à 16:00

Venez fabriquer votre sirop de rose lors de l’atelier fabrication de sirop de rose à la Roseraie de Morailles. Lors de cet atelier de fabrication, vous apprendrez les différentes étapes pour réaliser un sirop de rose. Vous repartez avec votre sirop de rose à la fin de l’atelier. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.

2022-07-13T16:00:00 2022-07-13T17:00:00

