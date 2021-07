Strasbourg Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg Bas-Rhin, Strasbourg Atelier « Fabrication de sceaux » Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Atelier « Fabrication de sceaux » Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, 19 septembre 2021, Strasbourg.

le dimanche 19 septembre à Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg

### L’atelier « Fabrication de sceaux » permettra aux enfants de 6 à 12 ans de découvrir l’univers des sceaux qui scellent et signent les documents importants du Moyen Âge jusqu’à nos jours. Objets de curiosité et de source historique, les sceaux permettent d’étudier la société médiévale à travers leur usage et leur iconographie. L’étude des sceaux s’appelle d’ailleurs la «sigillographie». Après une présentation de documents scellés originaux, qui permettra de faire découvrir aux enfants la fonction d’un sceau, les formes, couleurs et types de sceaux, ainsi que leurs modes d’attache; il leur sera proposé une activité manuelle de confection d’un « sceau appendu sur queue de parchemin ». Les enfants pourront ensuite emporter leur création avec eux.

Gratuit. Sur inscription par téléphone ou par mail. Nombre de places limité à 8 personnes. Durée de l’atelier : 50 minutes. Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T14:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg Adresse 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg Ville Strasbourg