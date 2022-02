Atelier fabrication de savon Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Atelier fabrication de savon
Citadelle 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon

2022-02-19

Besançon Doubs EUR 95 La Citadelle vous propose une initiation à la saponification à froid en compagnie d’Yvan Bertrand de la Savonnerie Ty Bulles. Vous apprendrez les techniques pour réussir des savons chez vous, en toute sécurité. Ensuite vous fabriquerez à la Citadelle, votre propre savon bio de 1 kilo, avec lequel vous repartirez. De quoi repartir avec les mains propres !

La journée se décomposera en deux parties de 10 h à 12 h puis de 13 h à 17 h.

+33 3 81 87 83 33 https://www.citadelle.com/agenda/nouveau-atelier-saponification/

