Atelier fabrication de savon au naturel Orion, 14 mai 2022, Orion.

Atelier fabrication de savon au naturel Maison Lacaze 11 route de Lasbordes Orion

2022-05-14 – 2022-05-14 Maison Lacaze 11 route de Lasbordes

Orion Pyrénées-Atlantiques

4 4 EUR Apprenez à fabriquer un savon naturel avec un artisan savonnier qui vous montrera chaque étape de

la saponification à froid. La maîtrise de la composition des ingrédients étant essentielle, vous n’aurez

plus aucun secret sur l’utilisation des huiles essentielles en cosmétique. Un savon individuel et une

fiche de mini-recettes vous seront délivrés pour prolonger cette expérience respectueuse de votre

santé, et de votre budget !

+33 5 59 36 28 98

@Lacaze aux sottises

dernière mise à jour : 2022-03-17 par