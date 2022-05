Atelier fabrication de savon

2022-08-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-02 15:15:00 15:15:00 Votre enfant découvrira la technique de fabrication du savon et repartira avec celui qu'il aura créé ! De 7 à 12 ans. Place limitées, inscription obligatoire à l'office de tourisme à partir du 4 Juillet.

