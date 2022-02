Atelier Fabrication de produits ménagers Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières Cher Lignières 20 EUR 20 Lydie Beauvais propose jusqu’au 16 mai 6 ateliers différents autour des pierres semi-précieuses, de la méditation, de la fabrication des produits ménagers et des bougies.

Ayez une ligne de conduite et donc sautez le pas avec Lydie pour confectionner chez vous ensuite, à moindre coût, vos produits ménagers!

Réservez vite car il n’y a que 3 places par atelier! La boutique Créazen vient d’ouvrir et propose déjà ses ateliers !

Ce 3e atelier concerne la fabrication maison de produits écologiques.

