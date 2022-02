Atelier “fabrication de produits d’entretien et cosmétiques, peu ou non polluants pour l’air” Valdoule Valdoule Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Atelier "fabrication de produits d'entretien et cosmétiques, peu ou non polluants pour l'air" Valdoule, 23 février 2022, Valdoule.
Espace rural numérique de Valdoule Ancienne école communale Valdoule

2022-02-23 14:00:00 – 2022-02-23 17:00:00

Valdoule Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cet atelier sera animé par la scientifique Catherine Schlouck de Gap Sciences Animation, via le réseau BD 05 de l'Agence culturelle du Département, et grâce à des financements de l'Agence Régionale de Santé PACA.

+33 4 92 45 06 12
https://valdoule.fr/espace-rural-numerique/maison-de-services-au-public/

