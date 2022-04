ATELIER FABRICATION DE PORTE-CLÉS

Matériel fourni, atelier 15€ et prévoir les 5€ d’adhésion à l’association. L’association La Vague Éco-Créative vous propose l’atelier fabrication de porte-clés à partir de capsule de café avec Lilocaps.

Lydie de Lilocaps vous propose une réalisation axée sur le recyclage des capsules de café, porte-clés chat ou poisson. Ambiance détendue et chaleureuse assurée. Les ateliers sont ouverts aux enfants de 6 à 10 ans.

Nombre d’inscrits limité à 4 enfants.

Matériel fourni, atelier 15€ et prévoir les 5€ d'adhésion à l'association.

