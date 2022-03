Atelier fabrication de petits légionnaires en carton Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, le samedi 14 mai à 19:00

Découper, plier et coller pour créer son personnage en papier cartonné ! Chaque enfant pourra ainsi repartir à la maison avec son petit légionnaire romain. Les enfants pourront réaliser un petit légionnaire en carton ou “paper toy”. Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques 13 chemin Haussé, 14930 Vieux Vieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T21:00:00

