**Samedi 5 mars à 10H à la médiathèque** Atelier : fabrication de pâte à modeler à base d’ingrédients présents dans les placards de la cuisine à la médiathèque – animé par La Fabidule **Infos** * **A partir de 5 ans** * **Gratuit sur réservation 03 20 61 73 00**

