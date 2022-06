Atelier : Fabrication de papier recyclé

Atelier : Fabrication de papier recyclé, 9 juillet 2022, . Atelier : Fabrication de papier recyclé



2022-07-09 10:30:00 – 2022-07-09 12:30:00 EUR Atelier : Fabrication de papier recyclé

Comment donner une nouvelle vie au papier que nous jetons ? Dans cet atelier vous découvrirez le procédé artisanal qui vous permettra de fabriquer du papier à partir de déchets de papier et vous repartirez chez vous avec une belle feuille de papier recyclé !

Matériel fourni.

Par Maïlys Jean Saunier, de l’association « Les Explorés ». Matériel fourni.

Rendez-vous le samedi 9 juillet de 10h30 à 12h30.

Comment donner une nouvelle vie au papier que nous jetons ? Dans cet atelier vous découvrirez le procédé artisanal qui vous permettra de fabriquer du papier à partir de déchets de papier et vous repartirez chez vous avec une belle feuille de papier recyclé !

Matériel fourni.

Par Maïlys Jean Saunier, de l’association « Les Explorés ». Matériel fourni.

Rendez-vous le samedi 9 juillet de 10h30 à 12h30.

Adultes et adolescents à partir de 12 ans, réservations à partir du 28 juin.

