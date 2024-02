Atelier fabrication de papier recyclé 1 avenue Lenormand 44500 La baule La baule, mercredi 13 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T09:30:00+01:00 – 2024-03-13T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T09:30:00+01:00 – 2024-03-13T12:00:00+01:00

Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets de fabrication d’une feuille de papier ? Alors venez participer à notre atelier de fabrication de papier recyclé !

Le papier recyclé, c’est quoi ? C’est un papier fabriqué à partir de vieux journaux, de magazines, de cartons ou de tout autre papier usagé. En le déchirant, le trempant, le mixant et le pressant, vous pourrez obtenir de nouvelles feuilles de papier personnalisées, colorées et pourquoi pas aussi agrémentées de fleurs séchées, de paillettes, de graines ou tout autre élément décoratif de votre choix.

Cet atelier est ouvert aux enfants à partir de 7 ans, aux ados et aux adultes.

Vous obtiendrez des feuilles de papier recyclé, que vous pourrez utiliser pour écrire, dessiner ou fabriquer des objets.

L’atelier est animé par Marielle qui vous accompagnera tout au long du processus et vous donnera ses astuces créatives.

Tout le matériel est fourni sur place et le tarif est de 30€ par participant.

Si vous êtes intéressé(e)s par cet atelier, n’attendez plus et inscrivez-vous vite ! Le nombre de place disponible est limité! Pour vous inscrire, suivez le lien ci-dessous: Calendrier – Lettres en Voyage

Nous vous attendons avec impatience pour partager avec vous ce moment créatif!

1 avenue Lenormand 44500 La baule
La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 40 24 34 44
lettresenvoyage@outlook.com
http://www.lettresenvoyage.fr
https://www.labaule-guerande.com/atelier-fabrication-de-papier-recycle-la-baule.html
https://lettresenvoyage.fr/calendrier-et-inscriptions/

