Atelier fabrication de papier La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux

Vienne

Atelier fabrication de papier La Sabline – Médiathèque, 17 novembre 2021, Lussac-les-Châteaux. Atelier fabrication de papier

La Sabline – Médiathèque, le mercredi 17 novembre à 16:00

Le papier, objet du quotidien. Mais savez-vous comment est-il fabriqué ? Si vous souhaitez le découvrir, venez apprendre les techniques de base et fabriquer une feuille de papier.

Tout public / Entrée libre et gratuite

Cet atelier est proposé par les intervenantes du Moulin du Got. La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T16:00:00 2021-11-17T17:30:00

