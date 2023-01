Atelier : Fabrication de papier ensemencé Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’Évènement: Jura

2023-01-25 14:00:00 – 2023-01-25 17:30:00

Jura EUR Mardi 25 janvier 2023, atelier « farbrication de papier (ensemencé) avec la Coop Grandvallière.

Venez découvrir et expérimenté la fabrication de papier recyclé. Il sera possible d’ensemencer le papier.

Atelier ouvert à tous, sur inscription.

Atelier gratuit pour les adhérents de la coop grandvallière, 5€ pour les non-adhérents. coop grandvalliere

