Atelier Fabrication de nid à chauve souris Querrien, 27 avril 2022, Querrien.

Atelier Fabrication de nid à chauve souris Lieu-dit Boudiguen La ferme Querrien

2022-04-27 17:30:00 – 2022-04-27 19:30:00 Lieu-dit Boudiguen La ferme

Querrien Finistère Querrien

Mon gite à chauve souris ! Et si on donnait un petit coup de pouce à nos copines les dames de la nuit en leur fabriquant de chaleureux petit abris ?

Au fur et à mesure de l’atelier Marie Nocus, naturaliste généraliste de formation, t’expliquera pourquoi il est important de prendre soin de ces mammifères nocturnes.

Chaque famille pourra repartir avec son abri à installer chez soi.

associationtomahawk.tribu@gmail.com

Lieu-dit Boudiguen La ferme Querrien

