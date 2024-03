ATELIER FABRICATION DE NICHOIRS ET HÔTELS À INSECTES MAISON DES ORPELLIÈRES Sérignan, mercredi 10 avril 2024.

ATELIER FABRICATION DE NICHOIRS ET HÔTELS À INSECTES MAISON DES ORPELLIÈRES Sérignan Hérault

Si vous avez entre 6 et 12 ans et que vous aimez bricoler, cet atelier est fait pour vous ! Avec l’aide de Christophe, venez fabriquer un nichoir pour les oiseaux ou un hôtel à insectes. A la fin, vous aurez le droit à un bon goûter avec des spécialités locales. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 15:00:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

Chemin de mer et soleil

Sérignan 34410 Hérault Occitanie accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

