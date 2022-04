Atelier fabrication de nichoir, 27 mai 2022, .

Atelier fabrication de nichoir

2022-05-27 14:00:00 – 2022-05-27

Atelier pédagogique et de sensibilisation autour des oiseaux nicheurs du jardin. C’est une aide à la biodiversité en palliant au manque de cavités naturelles et utilisation/recyclage de bois de palettes. Une activité pour les enfants de 6 à 14 ans. Chaque enfant repart avec son nichoir à installer chez lui ainsi qu’avec de nombreuses informations et conseils fournis par l’animateur.

