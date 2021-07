Saint-Hilaire-la-TreilleSaint-Hilaire-la-Treille Saint-Hilaire-la-Treille Saint-Hilaire-la-Treille Haute-Vienne, Saint-Hilaire-la-Treille Atelier fabrication de mangeoires à oiseaux, visite et goûter à la ferme Saint-Hilaire-la-Treille Saint-Hilaire-la-Treille Saint-Hilaire-la-TreilleSaint-Hilaire-la-Treille Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Atelier fabrication de mangeoires à oiseaux, visite et goûter à la ferme Saint-Hilaire-la-Treille, 21 juillet 2021

RDV à 14h30 à la ferme de Bord. Durée : 3h. Tarif : 3€/enfant, 2€ carte pAss O Lim, gratuit pour les adultes accompagnant. Sur inscription. Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin : 05 55 68 12 79 / info@tourisme-hautlimousin.com Le maintien des visites et les conditions d'accès dépendent de l'évolution du contexte sanitaire. Viens participer à développer la biodiversité dans les vergers en construisant des mangeoires à oiseaux avec des matériaux de récupération. Public : enfants dès 5 ans. Chaque enfant emportera le sien. Visite et goûter.

