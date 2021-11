Villenave-d'Ornon Centre socioculturel Saint-Exupéry Gironde, Villenave d'Ornon Atelier fabrication de lombricomposteur Centre socioculturel Saint-Exupéry Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Centre socioculturel Saint-Exupéry, le lundi 22 novembre à 14:30

Fabrication de lombricomposteurs en partenariat Aroeven. ——————————————————– ### Le centre socioculturel Saint-Exupéry vous invite à venir participer à cet atelier zéro déchets, zéro gaspillage. Une manière d’apprendre les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets. Le compost d’appartement, une attitude modeste mais responsable à la portée de tous. Le Festival ZZ (zéro déchet, zéro gaspillage), organisé par Bordeaux Métropole, revient pour sa 2e édition. Il a pour objectif de valoriser les initiatives associatives et citoyennes de prévention, réduction et valorisation des déchets, mais aussi de questionner l’acte d’achat pour amorcer une prise de conscience et un changement de comportement.

Inscriptions obligatoires • Nombre de places : 10

Dans le cadre du festival ZZ

