Atelier – Fabrication de jouets buissonniers pour les 6 -13ans

Atelier – Fabrication de jouets buissonniers pour les 6 -13ans, 20 juillet 2022, . Atelier – Fabrication de jouets buissonniers pour les 6 -13ans



2022-07-20 – 2022-07-20 Une bouffée d’air dans la magie de la forêt, sur le site de l’école de la forêt Bidouilles & Vadrouilles

Aujourd’hui viens construire fabriquer des jouets buissonniers.

Plus d’infos et billetterie :

http://www.bidouillesvadrouilles.fr/ateliers-ponctuels-et-rdv/?fbclid=IwAR1_p2FQQmxifIGQOojb6YF1X6QMVbYJEsFsyFEXMDTY5rDi_cZvuRVMFxk Une bouffée d’air dans la magie de la forêt, sur le site de l’école de la forêt Bidouilles & Vadrouilles

Aujourd’hui viens construire fabriquer des jouets buissonniers.

Plus d’infos et billetterie :

http://www.bidouillesvadrouilles.fr/ateliers-ponctuels-et-rdv/?fbclid=IwAR1_p2FQQmxifIGQOojb6YF1X6QMVbYJEsFsyFEXMDTY5rDi_cZvuRVMFxk dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville