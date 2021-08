Beaudignies Bibliovie de Beaudignies Beaudignies, Nord Atelier « Fabrication de jeux traditionnels sur l’Inde par Edith Depecker Bibliovie de Beaudignies Beaudignies Catégories d’évènement: Beaudignies

Bibliovie de Beaudignies, le mardi 26 octobre à 10:00

L’association « Jeux, tu, ils » de Hergnies vous permet de partir à la découverte des jeux de société du monde entier ! Edith Depecker vous fera découvrir par ses différentes animations l’Asie et l’Inde. Bon amusement !

GRATUIT / Sur réservation

A partir de 5 ans, présence d’un adulte obligatoire. Bibliovie de Beaudignies Rue du marais 59530 Beaudignies Beaudignies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T11:00:00

