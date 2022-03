[ATELIER] Fabrication de fusée à eau Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

Houlgate

[ATELIER] Fabrication de fusée à eau Houlgate, 21 avril 2022, Houlgate. [ATELIER] Fabrication de fusée à eau Salle Polyvalente Rue Abbé Agnès Houlgate

2022-04-21 14:00:00 – 2022-04-21 17:00:00 Salle Polyvalente Rue Abbé Agnès

Houlgate Calvados Avec cette activité, vos enfants vont pouvoir réaliser et lancer des fusées propulsées à l’aide d’eau et d’air sous pression enfermés dans une bouteille résistante.

De 7 à 12 ans. Avec cette activité, vos enfants vont pouvoir réaliser et lancer des fusées propulsées à l’aide d’eau et d’air sous pression enfermés dans une bouteille résistante.

De 7 à 12 ans. Avec cette activité, vos enfants vont pouvoir réaliser et lancer des fusées propulsées à l’aide d’eau et d’air sous pression enfermés dans une bouteille résistante.

De 7 à 12 ans. Salle Polyvalente Rue Abbé Agnès Houlgate

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Houlgate Autres Lieu Houlgate Adresse Salle Polyvalente Rue Abbé Agnès Ville Houlgate lieuville Salle Polyvalente Rue Abbé Agnès Houlgate Departement Calvados

Houlgate Houlgate Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/houlgate/

[ATELIER] Fabrication de fusée à eau Houlgate 2022-04-21 was last modified: by [ATELIER] Fabrication de fusée à eau Houlgate Houlgate 21 avril 2022 Calvados Houlgate

Houlgate Calvados