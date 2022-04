Atelier fabrication de fusains

Atelier fabrication de fusains, 27 avril 2022, . Atelier fabrication de fusains

2022-04-27 – 2022-04-27 EUR 8 8 Venez en famille apprendre à fabriquer et à utiliser des fusains, cet outil de dessin utilisé depuis la préhistoire.

Durée 1h30

A partir de 7 ans

Sur réservation – Places limitées Venez en famille apprendre à fabriquer et à utiliser des fusains, cet outil de dessin utilisé depuis la préhistoire.

Durée 1h30

A partir de 7 ans

Sur réservation – Places limitées +33 9 67 46 93 96 Venez en famille apprendre à fabriquer et à utiliser des fusains, cet outil de dessin utilisé depuis la préhistoire.

Durée 1h30

A partir de 7 ans

Sur réservation – Places limitées Atelier du crayon dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville