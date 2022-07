Atelier – Fabrication de flèches polynésiennes pour les 8 -13 ans. Plonéour-Lanvern, 15 juillet 2022, Plonéour-Lanvern.

Atelier – Fabrication de flèches polynésiennes pour les 8 -13 ans.

Lieu-dit Kerhua Plonéour-Lanvern Finistère

2022-07-15 – 2022-07-15

Plonéour-Lanvern

Finistère

Plonéour-Lanvern

Une bouffée d’air dans la magie de la forêt sur le site de l’école de la forêt bidouilles et vadrouilles

Aujourd’hui Marie t’aide à construire ta flèche polynésienne avec un couteau. On apprend, on se perfectionne !

bidouilles.vadrouilles@mailo.com +33 7 81 98 09 48 http://bidouillesvadrouilles.fr/

Plonéour-Lanvern

