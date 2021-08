Saint-Cybardeaux Espace d'interprétation du Gallo-Romain Charente, Saint-Cybardeaux Atelier fabrication de fibule et d’un médaillon romain Espace d’interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux Catégories d’évènement: Charente

le samedi 18 septembre à Espace d’interprétation du Gallo-Romain

### Atelier sur l’artisanat gallo-romaine. Au choix atelier à 10h30 ou à 15h, pour les enfants de 5 à 13 ans. Ils repartiront avec une fibule et un médaillon en argile qu’ils auront eux-même fabriqué.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Espace d'interprétation du Gallo-Romain Ferme des Bouchauds, 16170 Saint-Cybardeaux Saint-Cybardeaux Genac Charente

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

