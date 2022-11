Atelier : Fabrication de fanzines Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le jeudi 17 novembre 2022

de 10h00 à 13h00

gratuit

Venez découvrir le monde du fanzine avec Lucile de Pesloüan, autrice et réalisatrice de fanzines Après avoir exploré, touché, décrypté les différentes formes de fanzines de la collection personnelle de Lucile de Pesloüan, vous serez invité.e.s à créer votre propre fanzine sur ce qui, pour vous, fait et défait le Québec. À votre disposition : incipits, citations, images, extraits, papiers, couleurs, ciseaux, feutres et crayons pour réaliser votre fanzine. Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/156964-focus-quebec-atelier-fabrication-de-fanzines-bibliocafe 0145874090 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/156964-focus-quebec-atelier-fabrication-de-fanzines-bibliocafe

Lucile de Pesloüan

