2022-12-14 – 2022-12-14

Finistère Atelier fabrication de décoration de Noël, pour tous les publics jeunes et moins jeunes.

Inscription par téléphone ou à l’accueil du magasin de Pont-l’Abbé car nombre de places limités. contact@laptiteboite.org +33 9 84 51 12 83 Rue de Ster Vad Recyclerie La P’tite Boîte Pont-l’Abbé

