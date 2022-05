Atelier fabrication de cosmétiques solides Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Besançon Doubs Nous sommes heureux de vous annoncer la programmation d’un atelier de fabrication de cosmétiques solides animé par Amélie. Elle vous accompagnera pour fabriquer un shampoing solide et un dentifrice solide.

?? Samedi 4 juin

?? de 14h à 17h

?? 25€ par personne

?? 1 pâtisserie et 1 boisson chaude

Réservation indispensable par mail (contact@lunalome.restaurant) ou en MP sur nos réseaux sociaux L’Unalôme 3 Rue Rivotte Besançon

