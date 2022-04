Atelier fabrication de clameurs Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier fabrication de clameurs Cité des sciences et de l’Industrie, 3 mai 2022, Paris. Atelier fabrication de clameurs

Cité des sciences et de l’Industrie, le mardi 3 mai à 14:30

La Clameur est un dispositif open source inspiré du roman d’anticipation “La Zone du Dehors” d’Alain Damasio et destiné à la diffusion d’extraits sonores. Ces petites enceintes mobiles diffusent leur message jusqu’à épuisement de la batterie. Le but est de diffuser des messages uniques, créés de manière artisanale. A l’inverse de la publicité, les Clameurs se veulent des éléments apporteurs de poésie, de sourire, de souffle au milieu de l’espace urbain.

Sur inscription

La Clameur est un dispositif open source inspiré du roman d’anticipation “La Zone du Dehors” d’Alain Damasio. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T14:30:00 2022-05-03T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier fabrication de clameurs Cité des sciences et de l’Industrie 2022-05-03 was last modified: by Atelier fabrication de clameurs Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 3 mai 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris