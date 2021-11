Baume-les-Dames Baume-les-Dames Baume-les-Dames, Doubs Atelier fabrication de cartes de vœux Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Atelier fabrication de cartes de vœux Baume-les-Dames, 8 décembre 2021, Baume-les-Dames. Atelier fabrication de cartes de vœux Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames

2021-12-08 14:00:00 – 2021-12-08 16:30:00 Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean

Baume-les-Dames Doubs Venez fabriquer vos cartes de vœux à glisser sous le sapin ou bien à envoyer par la poste pour souhaiter à vos proche une belle année !

Inscription auprès de la médiathèque

De 14h00 à 16h30 mediatheque@baumelesdames.org +33 3 81 51 60 79 Venez fabriquer vos cartes de vœux à glisser sous le sapin ou bien à envoyer par la poste pour souhaiter à vos proche une belle année !

