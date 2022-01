Atelier « Fabrication de boules de graisse » Museum centre-ville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Fabrication de boules de graisse ——————————– Les animaux aussi peuvent souffrir du froid… Venez apprendre à leur donner un coup de pouce en fabricant des boules de graisse destinées à aider les oiseaux à passer l’hiver. **Accessible au public non et mal voyant** _Crédit photo : © Pixabay_

Entrée libre

Tout public, dans le cadre de la saison Naturez-vous ! Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

