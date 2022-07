ATELIER FABRICATION DE BOUGIES ARTISANALES Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

ATELIER FABRICATION DE BOUGIES ARTISANALES Clermont-l’Hérault, 17 août 2022, Clermont-l'Hérault. ATELIER FABRICATION DE BOUGIES ARTISANALES

Avenue du Lac Clermont-l’Hérault Hérault

2022-08-17 – 2022-08-17 Clermont-l’Hérault

Hérault Clermont-l’Hérault Venez fabriquer 2 bougies naturelles en cire d’abeille et repartez avec ! Atelier adapté à tous les niveaux, ouvert aux adultes et aux enfants (accompagnés).

