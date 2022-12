Atelier « Fabrication de Bonhommes de neige » à la Cabane Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot OT du Grand Villeneuvois - CDT47 Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot EUR 3 3 Atelier « Fabrication de Bonhommes de neige »

Déco en carton recyclé, avec Aurore, à partir de 4 ans.

Réservation conseillée. Atelier « Fabrication de Bonhommes de neige »

Réservation conseillée. +33 6 30 44 95 47 La Cabane La Cabane

