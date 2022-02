Atelier – fabrication de bombes à graines Hillion, 12 avril 2022, Hillion.

Atelier – fabrication de bombes à graines Site de l’Etoile Maison de la Baie Hillion

2022-04-12 – 2022-04-12 Site de l’Etoile Maison de la Baie

Hillion Côtes d’Armor Hillion

Ludiques et écologiques, les bombes à graines permettent aux petits et grands de faire exploser la biodiversité ! D’une simplicité absolue à fabriquer, elles ne demandent que peu d’ingrédients, et des graines variées. Il est drôle de penser que ces petites boules d’argile existent depuis des millénaires et qu’elles se sont révélées très utiles pour la « renaturation » Une raison de plus pour en fabriquer !

Atelier de 20 à 30 minutes

A partir de 6 ans

Sur réservation

+33 2 96 32 27 98

Ludiques et écologiques, les bombes à graines permettent aux petits et grands de faire exploser la biodiversité ! D’une simplicité absolue à fabriquer, elles ne demandent que peu d’ingrédients, et des graines variées. Il est drôle de penser que ces petites boules d’argile existent depuis des millénaires et qu’elles se sont révélées très utiles pour la « renaturation » Une raison de plus pour en fabriquer !

Atelier de 20 à 30 minutes

A partir de 6 ans

Sur réservation

Site de l’Etoile Maison de la Baie Hillion

dernière mise à jour : 2022-02-07 par