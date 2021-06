ChevreuseBibliothèque Municipale Jean Racine Bibliothèque Municipale Jean Racine Place du Général De Gaulle 78460 CHEVREUSE ChevreuseBibliothèque Municipale Jean Racine, Yvelines Atelier fabrication de blason Bibliothèque Municipale Jean Racine Place du Général De Gaulle 78460 CHEVREUSE ChevreuseBibliothèque Municipale Jean Racine Catégories d’évènement: ChevreuseBibliothèque Municipale Jean Racine

Yvelines

Atelier fabrication de blason Bibliothèque Municipale Jean Racine Place du Général De Gaulle 78460 CHEVREUSE, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, ChevreuseBibliothèque Municipale Jean Racine. Atelier fabrication de blason

Bibliothèque Municipale Jean Racine Place du Général De Gaulle 78460 CHEVREUSE, le samedi 18 septembre à 13:30

Venez participer à cet atelier et découvrir l’art du blason ! A travers l’étude du blason de Chevreuse, nous apprendrons les codes très strictes de cet art mal connu. Nous nous intéresserons aux couleurs et aux motifs du blason, chacun inventera son propre blason en l’adaptant à sa personnalité.

sur inscription

Venez participer à cet atelier et découvrir l’art du blason ! Bibliothèque Municipale Jean Racine Place du Général De Gaulle 78460 CHEVREUSE Place du Général De Gaulle 78460 Chevreuse ChevreuseBibliothèque Municipale Jean Racine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: ChevreuseBibliothèque Municipale Jean Racine, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque Municipale Jean Racine Place du Général De Gaulle 78460 CHEVREUSE Adresse Place du Général De Gaulle 78460 Chevreuse Ville ChevreuseBibliothèque Municipale Jean Racine lieuville Bibliothèque Municipale Jean Racine Place du Général De Gaulle 78460 CHEVREUSE ChevreuseBibliothèque Municipale Jean Racine