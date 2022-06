Atelier fabrication de bijoux Brassempouy Brassempouy Catégories d’évènement: Brassempouy

Landes Brassempouy Fabrique ta perle en stéatite(talc) semblable à celles retrouvées à Brassempouy. Tes outils ? Une pierre abrasive, un perçoir en silex et un cordon en cuir du lundi au vendredi.

Atelier pour enfants (à partir de 6 ans) et adultes – durée d’environ 45 mn. A l’abri.

Réservation conseillée (places limitées)

PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du musée Brassempouy

